. Miray Daner'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçukalttı
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Beyaz Gazete
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Miray Daner'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçukalttı

Ünlü oyuncu Miray Daner'in lüks bir markaya ait olan pahalı saati sevgilisi Oğulcan Engin'in paylaştığı fotoğrafta ortaya çıktı. Miray Daner'in kolundaki marka saatin Oğulcan Engin'in hediyesi olduğu öğrenildi. Saatin fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten.

Ekleme: 14.09.2022 - 13:13 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşkları magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor.


Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları olan Oğulcan Engin, oyuncu Miray Daner ile mutlu bir ilişki yaşıyor.

Kendi halinde bir yaşam süren Engin, sevgilisine olan sevgisini her defasında dile getiriyor. Çift son olarak bir davette çekilmiş olan fotoğrafları ile gündeme geldiler.

Rol aldığı Medcezir, Vatanım Sensin ve Kuş Uçuşu dizileri ile yıldızını parlatan ve son olarak Kara Tahta dizisinde yer alan Miray Daner, kırmızı elbisesi ve iddialı pozuyla beğeni topladı. Oğulcan Engin ise bir smokin takım giymeyi tercih etti.

Miray Daner'in kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi. Saatin fiyatı 116 bin TL değerinde.

Miray Daner'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçukalttı
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