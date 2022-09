. Merve Boluğur sinirlerine hakim olamadı!

Merve Boluğur, 2 Eylül'de DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi aldı. Restoranda yemek yedikleri sırada masaya yüzük kutusu getiren bir drone yaklaştı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, sevgilisinin evlilik teklifiyle karşılaştı. Heyecandan gözleri dolan Boluğur, Aydın'ın teklifi karşısında, "Sonsuza kadar evet" cevabını verdi.Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düştü. Arnavutköy'deki restoranda evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Boluğur, mutluluğunu sık sık tektaş yüzüğünü göstererek paylaştı.Meken çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, "Çok şaşkınım. Bana şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız. Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti. Drone yaklaşınca ben anlamadım. Bir anda bir şeyler olmaya başladı. Çok mutluyum" dedi.Mert Aydın ise "Çok mutluyum. Bunu Merve ile birlikte yaşadığım için daha çok mutluyum. Mekanın alt katının sadece bize özel olmasını istedim. Bu anı sadece baş başa yaşamayı tercih ettim. Bize özel bir an oldu. Düğünümüzde en yakın zamanda olacak" şeklinde konuştu.DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan Merve Boluğur, sevgilisi ile Nişantaşı City’s'de araç beklerken görüntülendi. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı.Araba beklerken "O benim arkadaşım" şeklinde konuştuğu gözlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın tartıştığı görüntüler kameralara yansıdı. Tartışmanın dozunun arttığı anlarda sinirlerine hakim olamayan oyuncunun, evlilik planları yaptığı Aydın'a "Yeter artık kes sesini!" diyerek bağırdığı duyuldu.Tartışma sonrası kendilerini görüntülenen basın mensuplarına "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" diyen Mert Aydın, "Düğün nasıl olacak?" sorularını geçiştirmek istedi. Daha sonra aynı arabaya binerek AVM'den ayrılan ikili, başka bir açıklama yapmaktan kaçındı.