. Masterchef Murat'ın yeni işi şaşırttı!
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Beyaz Gazete
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Masterchef Murat'ın yeni işi şaşırttı!

'MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda mücadele eden Murat Özdemir, şeflerin uyarılarını dikkate almaması, hem takım arkadaşları hem de rakipleriyle yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Özdemir, Bolu'da ortaya çıktı.

Ekleme: 14.09.2022 - 01:29 Güncelleme: 14.09.2022 - 01:32 / Editör: Ozge Selin
TV8'de ekranlaar gelen 'MasterChef Türkiye 2018'de yer alan Murat Özdemir, jüri üyeleri Somer Sivriığlu, Hazar Amani ve Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarmış, agresif tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı hakkında diskaliye kararı alınmıştı. Aralık 2018'de eline aldığı bir papağa işkence yaptığı görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan Özdemir hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çok sayıda şikayette bulunulmuştu.

Masterchef Murat'ın yeni işi şaşırttı!

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşan papağan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum. Yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Şikayetler üzerine gözaltına alınan MasterChef Murat, tedavi edilmek üzere Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Özdemir, hastanede tedavi gördükten sonra hayvan hakları savunucuları ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere herkesten özür dilemişti.

Masterchef Murat'ın yeni işi şaşırttı!

POLİSİ DİNLEMEDİ!

Murat Özdemir, Eylül 2021'de ise Bolu PTT Caddesi'nde kendisine ait minibüsü kaldırıma park ederek, yine olay çıkarmıştı. Özdemir ile yanında bulunan bir kişi, görüntü çeken gazeteciler ile olay yerine gelen polis ekiplerine sataşmıştı. Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir, uyarılara rağmen yayını sürdürünce gözaltına alınmıştı.

Masterchef Murat'ın yeni işi şaşırttı!

LOKMA ARABASI İŞLETİYOR

Daha önce 'Yemekteyiz'e de katılan ve sunucunun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulan olay isim, bir süredir sessizliğini koruyordu. Son dönemde tepki çeken çıkışlara ve skandallara imza atmayan Murat Özdemir, kendine yeni bir iş buldu.

Özdemir, şimdilerde lokma arabası işletiyor. Bolu'da cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiren MasterChef Murat, yeni işinden sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle dikkat çekiyor.

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