. Masterchef Murat'ın yeni işi şaşırttı!

TV8'de ekranlaar gelen 'MasterChef Türkiye 2018'de yer alan Murat Özdemir, jüri üyeleri Somer Sivriığlu, Hazar Amani ve Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarmış, agresif tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı hakkında diskaliye kararı alınmıştı. Aralık 2018'de eline aldığı bir papağa işkence yaptığı görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan Özdemir hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çok sayıda şikayette bulunulmuştu.ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMADizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşan papağan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum. Yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.ÖZÜR DİLEDİŞikayetler üzerine gözaltına alınan MasterChef Murat, tedavi edilmek üzere Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Özdemir, hastanede tedavi gördükten sonra hayvan hakları savunucuları ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere herkesten özür dilemişti.POLİSİ DİNLEMEDİ!Murat Özdemir, Eylül 2021'de ise Bolu PTT Caddesi'nde kendisine ait minibüsü kaldırıma park ederek, yine olay çıkarmıştı. Özdemir ile yanında bulunan bir kişi, görüntü çeken gazeteciler ile olay yerine gelen polis ekiplerine sataşmıştı. Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir, uyarılara rağmen yayını sürdürünce gözaltına alınmıştı.LOKMA ARABASI İŞLETİYORDaha önce 'Yemekteyiz'e de katılan ve sunucunun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulan olay isim, bir süredir sessizliğini koruyordu. Son dönemde tepki çeken çıkışlara ve skandallara imza atmayan Murat Özdemir, kendine yeni bir iş buldu.Özdemir, şimdilerde lokma arabası işletiyor. Bolu'da cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiren MasterChef Murat, yeni işinden sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle dikkat çekiyor.