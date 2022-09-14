. Hazal Kaya'dan flaş açıklama!
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Hazal Kaya'dan flaş açıklama!

Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan güzel oyuncu, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklayan ve bebeğinin bir adının Leyla olacağını paylaşan Kaya, Umut Kurt ile Melisa İnci'nin düğününe katıldı. Kaya, törende verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 14.09.2022 - 01:26 Güncelleme: 14.09.2022 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
Son olarak internet dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşımla takipçilerini endişelendirmişti. Sağlık sorunları yaşadığını belirten oyuncu, yayınladığı fotoğrafa; "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa; "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi, yani umarım! Öptüm" notunu düşmüştü.

KIZI OLACAK

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Kaya, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söylemişti.

"LEYLA GELİYOR"

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düşmüştü.

31 yaşındaki Kaya, ayrıca, "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." demişti. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Tebrikler." mesajları yağdırmıştı.

DÜĞÜN TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Heyecanı günden güne büyüyen Kaya, önceki akşam oyuncu arkadaşları Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atüksoy'un düğününe katılmıştı. Sarı mini elbisesini yeşil kolye ve stiletto ile tamamlayan ünlü isim, paylaşımına; "Hayat sana limon verdiğinde, onları giy!" notunu düşmüştü. Kaya'nın büyüyen karnı gözden kaçmamıştı.

Dün akşam da Umut Kurt ve Melisa İnci'nin düğününe katılan Hazal Kaya, bu kez pembe straplez mini elbisesini renkli taşlı topuklu ayakkabılarıyla kombin etmişti. Verdiği pozlara da "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" ifadelerini not düşmüştü. Güzel oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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