. Harbiye Açıkhava'da MFÖ rüzgarı...

Açıkhava sahnesini dolduran seyirciler ile konserin açılışın yaptıkları 'Mazeretim Var' şarkısını bir ağızdan seslendiren MFÖ, bitmek bilmeyen enerjisiyle adeta yıllara meydan okudu."Bu sene de çok şükür Harbiye Açıkhava'da sizin karşınızdayız, Allah sağlık sıhhat versin hem size hem bize" diyen Mazhar Alanson'un bu sözleri müzikseverlerden büyük alkış aldı.MFÖ; 'Leylayım', 'Peki Peki Anladık' ve 'Sarı Laleler' gibi unutulmayan şarkılarıyla sevenlerini coşturup, unutulmaz bir geceye imza attı.