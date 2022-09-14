Edis'ten sahnede doğum günü sürprizi

Popçu Edis Görgülü, İzmir’de müzik festivali kapsamında verdiği konserde kendisini izlemeye gelen babası Ayhan Görgülü’nün doğum gününü, yeğeni Lidya ile birlikte sahnede kutladı.

Edis, Fanta Fest’in onuncu konseri için İzmir’de sahnedeydi. Ünlü şarkıcıyı izlemeye İzmir’de yaşayan annesi Sevil Görgülü ve babası Ayhan Görgülü de geldi. Konser sırasında anne ve babasını selamlayan popçu, babasının doğum gününü kutladı.



"İYİ DOĞDUN DEDECİĞİM"



Edis, “Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş. Ve en önemlisi annem uzun bir süreden sonra ilk defa beni izliyor” dedi. Şarkıcı, daha sonra babasına “Sana bir sürprizim var. Biri daha senin doğum gününü kutlamak istiyor” diye seslendi.



Sahneye çıkan Edis’in yeğeni Lidya, dayısının kucağında “İyi ki doğdun dedeciğim” sözleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı.



