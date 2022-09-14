Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü hala konuşuluyor! Oğuzhan Koç alay konusu olan ayakkabıları hakkında ilk kez konuştu

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün erteledi ancak çift sonunda dün gece muratlarına erdi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı, 3 farklı şekilde görünen Demet'in ilk gelinliği sosyal medyada alay konusu oldu. Oğuzhan Koç alay konusu olan 17 bin 500 TL'lik ayakkabısı hakkında ilk kez konuştu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu...



Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.



14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e evlilik teklifi yapmıştı.



Özdemir'en 'evet' yanıtı gelince çift düğün hazıklarına başlamıştı.



Çift önce Haziran ayında aile arasında düzenlenen tören ile nişanlanmıştı.