. Burçin Bildik-Çiğdem Dikerler evliliği bitti!
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Burçin Bildik-Çiğdem Dikerler evliliği bitti!

Oyuncu Burçin Bildik ile dokuz yıllık eşi Çiğdem Dikerler, önceki gün Kartal Adliyesi 5. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ekleme: 14.09.2022 - 10:35 Güncelleme: 14.09.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Burçin Bildik ile Çiğdem Dikerler, 2013'te nikâh masasına oturmuştu. Evlilikleri dokuz yıl süren çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat veya nafaka talebinde bulunmadı.

Ünlü oyuncunun 2009'da dünyaevine girdiği Zeynep Elçin Bildik, Temmuz 2011’de geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmişti. Burçin Bildik, ikinci eşi Çiğdem Dikerler'le fikir ayrılıklarından dolayı boşanma kararı aldıklarını ve dost kaldıklarını söyledi.
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