. Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'tan ilk açıklama: 'Aile gibiydik ama...'
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Beyaz Gazete
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Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'tan ilk açıklama: 'Aile gibiydik ama...'

Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Mesut rolünü oynayan Şevket Çoruh, projeden ayrılık kararını açıkladıktan sonra özellikle dizi hayranlarını oldukça üzmüştü. Umut Kurt'un düğününde görüntülenen Şevket Çoruh, diziden ayrılma kararı hakkında ilk kez konuştu.

Ekleme: 14.09.2022 - 13:19 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Şevket Çoruh, 2006 yılından bu yana devam eden Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Mesut rolünü oynamıştı. Yeni sezonda yer almayacağını belirtip projeden ayrıldığını duyuran Şevket Çoruh, bu kararı ile Arka Sokaklar hayranlarını oldukça üzmüştü. Son olarak oyuncu arkadaşı Umut Kurt'un düğününde görüntülenen Şevket Çoruh, diziden ayrılma kararı hakkında ilk kez konuştu.

ARKA SOKAKLAR'IN MESUT'U ŞEVKET ÇORUH'TAN İLK AÇIKLAMA!

Şevket Çoruh, şu açıklamayı yaptı:

'Yani 16 sene. Artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler, sezonlar geçirdim, geçirdik. Aile gibiydik ama benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi. Mutlaka devam edecektir Arka Sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı bir iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum.'

Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'tan ilk açıklama: 'Aile gibiydik ama...'
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