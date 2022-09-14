. Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'tan ilk açıklama: 'Aile gibiydik ama...'

Şevket Çoruh, 2006 yılından bu yana devam eden Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Mesut rolünü oynamıştı. Yeni sezonda yer almayacağını belirtip projeden ayrıldığını duyuran Şevket Çoruh, bu kararı ile Arka Sokaklar hayranlarını oldukça üzmüştü. Son olarak oyuncu arkadaşı Umut Kurt'un düğününde görüntülenen Şevket Çoruh, diziden ayrılma kararı hakkında ilk kez konuştu.'Yani 16 sene. Artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler, sezonlar geçirdim, geçirdik. Aile gibiydik ama benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi. Mutlaka devam edecektir Arka Sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı bir iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum.'