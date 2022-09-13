. Ünlü oyuncunun yeni imajı olay oldu

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlana Yasak Elma dizisi merakla bekleniyor. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ardından Kumru'su Biran Damla Yılmaz da imaj değişikliğine gitti.Düz saçları ile hafızalarda yer edinen Biran Damla Yılmaz'dan ters köşe geldi. Saçlarını kıvırcık yapan Yılmaz, sosyal medyada gündem oldu.Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncu Yılmaz'ın yeni imajı hakkında 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?', 'Bu tarz sana daha çok yakışmış' ve 'Kumru Yasak Elma'ya bomba gibi dönüyor anlaşılan' yorumları yapıldı.