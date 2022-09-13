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Ünlü oyuncunun yeni imajı olay oldu

Yasak Elma dizisinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz imaj değişikliğine gitti. Yeni imajını sosyal medya hesabından yayınlayan Biran Damla Yılmaz takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ekleme: 13.09.2022 - 14:40 Güncelleme: 13.09.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlana Yasak Elma dizisi merakla bekleniyor. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ardından Kumru'su Biran Damla Yılmaz da imaj değişikliğine gitti.

YASAK ELMA'NIN KUMRU'SU BİRAN DAMLA YILMAZ'DAN YENİ İMAJ

Düz saçları ile hafızalarda yer edinen Biran Damla Yılmaz'dan ters köşe geldi. Saçlarını kıvırcık yapan Yılmaz, sosyal medyada gündem oldu.


Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncu Yılmaz'ın yeni imajı hakkında 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?', 'Bu tarz sana daha çok yakışmış' ve 'Kumru Yasak Elma'ya bomba gibi dönüyor anlaşılan' yorumları yapıldı.

Ünlü oyuncunun yeni imajı olay oldu
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