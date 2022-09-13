. Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!
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Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

'Emret Komutanım' adlı diziyle yıldızı parlayan oyuncu Orçun Kaptan, geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı Damla Cerisoğlu ile nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı. İki gün önce dünyaevine giren ünlü çiftten Kaptan, nikah pozlarını paylaştı. İkili kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Ekleme: 13.09.2022 - 02:04 Güncelleme: 13.09.2022 - 02:08 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Gorbi' adlı dizide boy gösteren Orçun Kaptan, uzun zamandır aşk yaşadığı meslektaşı Damla Cercisoğlu nikah masasına oturacağını müjdelemişti. Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşıp güzel haberi duyuran Kaptan, gönderisine; Elbette "sahne dünyanın aynasıdır" ve elbette " pıtrak gibi çoğalmalıdır" Bunu hepimiz biliyoruz. Lakin iki oyuncu, üstelik biri yazar ve yönetmen, diğeri de eşine nazaran yazma gayreti gösteren (ki bu ben oluyorum) bir oyuncu... Böyle iki insanın davetiyesi bizce böyle olmalıydı. Oyun sananlar olmuş. Bakınız; İlk cümle. Sanmayanlar için bakınız. İkinci cümle" notunu düşmüştü.

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

EVLENDİLER

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp, 15 yıl sonra aşk yaşamaya başlayan Orçun Kaptan ile Damla Cercisoğlu' düğün davetiyesi büyük ilgi görmüştü. Oyuncu çift Damla Cercisoğlu ile Orçun Kaptan, Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yapılan nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Törene, sinema ve tiyatro camiasının önde gelen oyuncuları da katıldı. Damadın şahitliğini yapımcı Bora Onur ve Elif Durdu Şensoy, gelinin şahitliğini ise Hakan Altıner ve Dilek Türker yaptı. Ayrıca oyuncu çiftin, balayı için Çeşme'yi tercih ettiği de öğrenildi.

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

"GÜZEL İNSANLAR, GÜZEL İNSALARI BULSUN"

Sosyal medya hesabından da Damla Cerisoğlu ile nikah pozlarını paylaşan Orçun Kaptan, gönderisine; "Yanımızda olan herkese ne kadar teşekkür etsek az. O başka bir gün ve paylaşımın konusu olacak. Ama iyi ki varız "BİZ". "Güzel insanlar güzel insanları bulsun" inanışım asla değişmeyecek herşeye rağmen. Pruvamiz Neta olsun karıcığım" notunu düştü.

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Aynı kareyi kendi hesabından da paylaşan Cersioğlu ise "Yazılacak çok şey, teşekkür edilecek hem de çok teşekkür edilecek çok fazla canımız var ama bu ilk fotoğrafta önce 'bize' teşekkür…" ifadelerini kullandı.

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