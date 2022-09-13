. Ünlü oyuncu 50 kilo verdi!

'Avlu', 'Bir Annenin Günahı', 'Ayak İşleri' gibi projelerde kamera karşısına geçen oyuncu Hüseyin Turunç, spor ve sağlıklı beslenme programı ile ameliyat olmadan sekiz ayda 50 kilo verdi.İKİ ÖĞÜN YEMEK, SEKİZ SAAT UYKUTurunç'un zayıflama sırrının, 'her gün aksatmadan disiplinli spor, günde iki öğünden oluşan sağlıklı bir diyet programı ve her gün aynı saatte düzenli sekiz saat uyku” olduğu öğrenildi.