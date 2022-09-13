. Simge Ünal objektiflere yakalandı!
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Beyaz Gazete
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Simge Ünal objektiflere yakalandı!

Simge Ünal, önceki gün Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de mağazaları dolaştıktan sonra yemek molası veren model, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.

Ekleme: 13.09.2022 - 02:49 Güncelleme: 13.09.2022 - 02:51 / Editör: Ozge Selin
Kasım 2021'de yaptığı “Fakir birisiyle sevgili olmam” açıklamasıyla magazin gündemine gelen Simge Ünal, giyim tarzıyla dikkat çekerken, kalbini aşka araladığını söyledi.

"AŞIK OLMAK İSTİYORUM"

Ünlü model, “Evet öyle haberlerim çıkmıştı. Ayrım yapmıyorum asla ama karşındaki insanın akıllı ve işinde başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatımda birisini istemiyordum ama düşüncem değişti sanırım. Aşık olmak istiyorum" dedi.

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