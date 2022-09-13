. Şebnem Bozoklu, 'Prestij Meselesi'nde...

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi 'Prestij Meselesi’nin oyuncu kadrosu genişliyor. Engin Hepileri, Melisa Döngel, Eser Yenenler ve Biran Damla Yılmaz'ın ardından merakla beklenen yapımın kadrosuna katılan son isim başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu oldu.

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün aylardır hummalı bir çalışma yürüttüğü yeni filmi Prestij Meselesi'nin kadrosuna katılan son isim Şebnem Bozoklu oldu. Bozoklu, pavyon şarkıcısı 'Jale' karakterine hayat verecek.ÇEKİMLER 18 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK1991 yılında kurulan Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı, 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nu Engin Hepileri'nin canlandıracağı filmin çekimleri 18 Eylül'de başlayacak.