. İlk aşk paylaşımı geldi!

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım gönlünü Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz'e kaptırmıştı. Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Yargı dizisindeki Ceylin performansı ile övgüleri toplayan Pınar Deniz'in yüzü aşktan yana da güldü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi. İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı da geldi. Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililer Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik karelerine beğeni ve yorum yağdı...

Yılın sürpriz aşkından ilk paylaşım geldi! Magazin gündemine bomba gibi düşen çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından ilk aşk paylaşımlarını da yaptı.Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım gönlünü Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz'e kaptırmıştı.Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başladı.Yargı dizisindeki Ceylin performansı ile övgüleri toplayan Pınar Deniz'in yüzü aşktan yana da güldü.Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi.Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı da geldi.Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililer Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik karelerine beğeni ve yorum yağdı...Aşıklar paylaşımlarına 'Çok kalp' notunu düştü.Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım Melike Şahin konserine Pınar Deniz ile el ele geldi. İkili aşkını ilan etti.Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu. İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti. Ünlü çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.Her şeyin güzel gittiğini söyleyen çiftin yankı uyandıran aşklarının mimarının kim olduğu ortaya çıktı.Kaan Yıldırım'ın yakın dostu olan Erşan Kuneri'nin Tumtum'u Uraz Kaygılaroğlu ikilinin arasını yapmış.Kaygılaroğlu, yakın arkadaşı Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'i geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen doğum günü partisinde oyuncu ikiliyi birbiriyle tanıştırmış.Birbirlerinden hoşlanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum günü partisinde aşklarının ilk adımını atmış.Sezon finali yapan 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vuruyor. Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Pınar Deniz, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.Deniz geçen günlerde kendisi gibi oyuncu olan Yiğt Kirazcı ile yaşadığı aşkı sonlandırmıştı.Hayranları Pınar Deniz'i rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırıyor.Ancak Pınar Deniz, her seferinde Urgancıoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ifade etmişti.Ünü ülke sınırlarını aşmayı başaran güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeyi başarıyor.Son yılların yükselen yıldızı Pınar Deniz, yer alacağı Disney Plus'taki projesi için imajını değiştirdi. Pınar Deniz'in Instagram hesabından 'Bil bakalım ben kimim?' notuyla paylaştığı son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.