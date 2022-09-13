. Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı iddiası

Hadise ve Mehmet Dinçerler krizinde yeni bir gelişme yaşandı.Günlerdir isminin ayrılık haberlerine karıştığı Hadise, konserinde ağlayarak işlerin yolunda gitmediğini ortaya koymuştu.Ardından Mehmet Dinçerler'in alyansını takmadığı belirlenen paylaşımları ise bu haberleri doğrular nitelikteydi.İkili hakkında birçok iddia ortaya atılırken, yeni bir gelişme yaşandı.Mehmet Dinçerler'in Instagram paylaşımı sonrası ikilinin barıştığı iddia edildi.Dinçerler, aile üyelerinden birinin pasta üflerken videosunu çekti. Tam da bu sırada arkadan geçen kadının Hadise olduğu vurgulandı.