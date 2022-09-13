. Beren ve Kıvanç New York sokaklarında
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Beren ve Kıvanç New York sokaklarında

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazan aşk-ı Memnu dizisinin Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Bihter'i Beren Saat, 12 yılın ardından bir araya geldi. Ekran uyumu çok beğenilen ve bir araya gelmesi ile hayranlarını heyecanlandıran Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı sinema filminin New York çekimleri başladı. ikilinin New York sokaklarındaki pozları beğeni topladı.

Ekleme: 13.09.2022 - 10:09 Güncelleme: 13.09.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu dizisindeki uyumları çok beğenilen Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ 12 yılın ardından bir dijital platformda yayınlanacak olan film için bir araya geldi. Film için gittikleri New York'tan yeni kareleri yayınlanan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları büyük ilgi gördü.

"NEW YORK SOKAKLARINDA BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ"

Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından setteki kareleri yayınlandı. Paylaşımda "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" ifadelerine yer verdi.

İkilinin yıllar sonra bir arada kamera karşısına geçtiği dizinin resmi adı henüz bilinmiyor. İngilizce "Last Call For İstanbul" adını taşıdığı belirtilen yapımın İstanbul çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı.

İşte setten kareler;


Beren ve Kıvanç New York sokaklarında

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