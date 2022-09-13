. Ayrılığın asıl sebebi ortaya çıktı!
  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,51 - 18,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayrılığın asıl sebebi ortaya çıktı!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan hem aşkları hem de ayrılıklarıyla magazinin en çok konuşulan isimleri olmuşlardı. Evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın, ayrılık nedenlerinin altında yatan gerçek sebep ortaya çıktı.

Ekleme: 13.09.2022 - 17:18 Güncelleme: 13.09.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüşlerdi. Evlenmeleri beklenen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ayrılık kararları ile herkesi şaşırtmışlardı. Uzun zamandır aşk hayatlarında herhangi bir kimse olmayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın neden ayrıldıkları da merak ediliyordu.

NESRİN CAVADZADE İLE GÖKHAN AŞKI NEDEN BİTTİ?

TV100'de yer alan habere göre; iki ismin neden ayrıldıkları ortaya çıktı. Cavadzade ile Alkan'ın ayrılmalarında; anlaşma konusunda zorluk çekmeleri ve huzurlarının kalmaması sebep oldu.
Ermenistan Azerbaycan ordusunun mevzilerine top ateşi açtı!
Ege'de Yunanistan zulmü! Türk karasularına itilen 2'si bebek 6 göçmen hayatını kaybetti!
Kremlin: Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek
Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası...
AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak
Bakan Soylu açıkladı! Geçen yıla göre kaza yerindeki can kaybı 68 kişi azaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı
CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! BB’den suya fahiş zam
Kılıçdaroğlu'nun 'Hazırım' çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?
Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde
İzmir'de Karadeniz fıkrası gibi olay! Belediyeye bağlı şirketten 76 liralık lor ihalesi
TOKİ başvuru şartları son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı
Batı Trakya'da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ''Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz'
İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
ABD'li senatör Yunan medyasına konuştu! F-16'ların Suriye'de kullanılmayacağından emin olmalıyız...
Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Meral Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: Daha sağ duyulu olmasında fayda var
Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
5 ayrı yasa 5 farklı uygulama: EYT'de kritik 8 Eylül detayı

5 ayrı yasa 5 farklı uygulama: EYT'de kritik 8 Eylül detayı

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi