Ayrılığın asıl sebebi ortaya çıktı!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan hem aşkları hem de ayrılıklarıyla magazinin en çok konuşulan isimleri olmuşlardı. Evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın, ayrılık nedenlerinin altında yatan gerçek sebep ortaya çıktı.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüşlerdi. Evlenmeleri beklenen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ayrılık kararları ile herkesi şaşırtmışlardı. Uzun zamandır aşk hayatlarında herhangi bir kimse olmayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın neden ayrıldıkları da merak ediliyordu.



NESRİN CAVADZADE İLE GÖKHAN AŞKI NEDEN BİTTİ?



TV100'de yer alan habere göre; iki ismin neden ayrıldıkları ortaya çıktı. Cavadzade ile Alkan'ın ayrılmalarında; anlaşma konusunda zorluk çekmeleri ve huzurlarının kalmaması sebep oldu.