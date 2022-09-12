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Yıldız Tilbe sahnede elbisesini yırttı

Hafızalarda yer eden şarkıları, kendine has tarzı ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, İstanbul'daki Festival Park Kadıköy konserinde sahneye çıktı. Pembe pullu kostümü ile sahneye çıkan ünlü isim, konserin başında sıkıldı. Hemen harekete geçen Tilbe, sahnede elbisesini yırttı.

Ekleme: 12.09.2022 - 11:34 Güncelleme: 12.09.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz hafta Akmerkez'de objektflere yansıyan Yıldız Tilbe, mağazaları dolaşıp kendine bir şeyler baktığını söylemişti.56 yaşındaki sanatçı, 'Her şey yolunda, konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah' şeklişnde konuşmuştu.

'KENDİ KENDİME EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR'

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda 'Kendime yüzük aldım' şeklindeki açıklaması hatırlatılınca, 'Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor. Bazen anlaşamıyoruz ama bırakamıyoruz da birbirimizi' diyerek güldürmüştü.

'KENDİ KENDİME EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR'

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda 'Kendime yüzük aldım' şeklindeki açıklaması hatırlatılınca, 'Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor. Bazen anlaşamıyoruz ama bırakamıyoruz da birbirimizi' diyerek güldürmüştü.
'Maskeyi ters çevirip, saçıma bant yaptım tutsun diye. Lazım olduğunda da hemen maske oluyor. Biri yaklaşınca maskeyi yüzüme indirip, kapatıyorum. Araba kullanırken ise başıma geçiriyorum, rüzgarda saçım dağılmasın diye.'

SIKILIP ELBİSESİNE YIRTMAÇ AÇTI

Yaz boyunca sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe, önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul Festival Park Kadıköy konseri için sahnedeydi. stanbulluların yanı sıra çevre illerden gelen Yıldızseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserden önce kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Yıldız Tilbe sahnede elbisesini yırttı

'Delikanlım' adlı şarkısıyla geceyi başlatan Yıldız Tilbe, efsane bir konsere imza attı. Tüm gece şarkılarını kendisini ile dinlemeye gelenlerle birlikte söyleyen ünlü sanatçı, Kadıköy'ü adeta inletti. Pembe pullu kostümü ile sahneye çıkan Yıldız Tilbe, konserin başında sıkılıp elbisesini kesip, yırtmaç açtı.

Aralıksız 2.5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, binlerce İstanbullu'ya müzik dolu, çok eğlenceli bir gece yaşattı.

'PAZARDAN DA GİYİNİRİM'

Öte yandan aylar önce bir alışveriş merkezinde görüntülenen Tilbe, sahne kıyafetleri hakkında konuşmuş ve pazardan bile giyindiğini belirtmişti. Ünlü isim, “Beğenirseniz bir kıyafete 1 milyon TL verir misiniz?” sorusuna, “Kaç para ediyor? Çok para değil mi? Eski parayla bir trilyon. Biz o kadar veriyor muyuz?” diyerek, menajeri Haluk Şentürk'e sormuştu.

Sahne kıyafeti bulmakta zorlandığını söyleyen Tilbe, 'Sahne kıyafeti bulamaz olduk. Çok zor kıyafet buluyorum. Sabit bir modacım yok, hepsini dolaşıyorum. Uygun bulduğum kıyafetleri alıyorum. Pazardan da olsa alırım. Yeter ki uysun bana, sahnede giyebileyim' ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız Tilbe sahnede elbisesini yırttı
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