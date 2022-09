Şeyma Subaşı'na romantik mesaj!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmış; ancak bir dargın bir barışık aşıklar ilişkilerine bir şans daha vermeye karar vermişti. Bir araya gelmelerinin ardından birlikte Burning Man Festivali'ne katılan çiftten Meedo, renkli karelerini romantik bir notla paylaştı.

Nikah masasına oturmaya hazırlandığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.



"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLACAK"



Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Subaşı, geçtiğimiz haftalarda yeni imajını bir videoyla göstermişti. Burning Man Festivali'ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı; paylaşımına şu notu yazmıştı:



En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.



"CIVIL CIVIL OLMUŞ"



Yeni saçlarını gösterdiği videoyla birlikte geçmiş yıllarda da katıldığı festivalden eski fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'na, kısa sürede 40 bine yakın beğeni ve 200'den fazla yorum gelmişti.



Takipçileri, ünlü isme; "Kendini her şeyin en iyisine layık görüyor ve yaşıyor, helal olsun", "En güzel yine sen olacağın için Meedo senden gözlerini alamayacak" ve "Cıvıl cıvıl olmuş, harika saçlar" gibi mesajlar yazmıştı.



ROMANTİK PAYLAŞIM



Bir dargın bir barışık aşkıyla ilk kez Burning Man'e katılan Alsalouissi, sevgilisiyle festivalde çekilen karelerini romantik bir not yazarak peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.



Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 109 bin takipçisi bulunan Meedo'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



Gerçek benliğinizle tam ve mutlu olmaktan daha iyi olan tek şey, mutluluğunuzu ve hayatınızı paylaşacak birine sahip olmaktır. İlişkiler ve hayat her zaman dalgalar ve fırtınalarla doludur; ancak aralarında gezinmeyi başarırsanız, o zaman sakinliğe çok daha fazla değer verir ve takdir edersiniz. Sevmek ve öğrenmek için yaşarsın; ve daha iyi sevmeyi ve yaşamayı öğrenirsin. Birlikte hayat dediğimiz bu çılgın şeyi yaşayacağımız ve deneyimleyeceğimiz daha nice günlere, aylara ve yıllara aşkım.



"NAZARA GELMEYİN"



İş insanının kısa sürede 5 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Birlikte hayattan keyif aldığınız çok açık, nazara gelmeyin ömür boyu birlikte mutlu olun M&Ş", "Aranızdaki çekim gücünü biz buradan net görebiliyoruz" ve "Enişte döktürmüş" gibi yorumlar yapıldı.