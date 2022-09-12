. Sevda Demirel'den Tuğba Altıntop hakkında şok iddia!
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Beyaz Gazete
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Sevda Demirel'den Tuğba Altıntop hakkında şok iddia!

Geçtiğimiz günlerde eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Sevda Demirel yüzünü köpek ısıran Tuğba Altıntop hakkında bazı iddialarda bulundu.

Ekleme: 12.09.2022 - 08:58 Güncelleme: 12.09.2022 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

'HİÇBİR KÖPEK YÜZE SALDIRMAZ'
Yüzünü köpek ısıran Tuğba Altıntop’u kastederek "Hiçbir köpek yüze saldırmaz. Ya eline ya ayağına saldırır."

"Bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor."

'EĞER HAKSIZSAM ÖZÜR DİLERİM'
"Eğer haksızsam da o kişiden özür dileyeceğim” dedi.

"Minik köpeği Shila ile poz veren Demirel “Bu cins 13 ila 15 yıl yaşıyor. Ama maşallah 15’i devirdik."

"Özel bakımla bu cinsin en uzun yaşayan köpeği olacak kızım. Onu rekorlar kitabına sokacağım"diye konuştu.
Sevda Demirel'den Tuğba Altıntop hakkında şok iddia!
Sevda Demirel'den Tuğba Altıntop hakkında şok iddia!

Sevda Demirel'den Tuğba Altıntop hakkında şok iddia!

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