. Hülya Gülşen: Hayat bana ikinci bir şans verdi! - Magazin Haberleri - Milliyet

Son olarak İbrahim Büyükak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği internet dizisi 'İlginç Bazı Oyunlar'da boy gösteren Hülya Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.'Ferhunde Hanımlar' dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, ailesi ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bıraktığını belirtti. Gülşen, son durumu hakkında da takipçilerine bilgi verdi.Kendisi gibi oyuncu kızı Naz Çağla Irmak'la verdiği pozu yayınlayan Hülya Gülşen, paylaşımında; '16 Ağustos 2022'de 'benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…' dedi.Ünlü isim, sözlerine; 'Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım... Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım... Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba... Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?' diye devam etti.