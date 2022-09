Hakan Altun'dan hayranlarına...

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu. Hayranlarıyla birlikte unutulmaz şarkılarını seslendiren Altun, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Önceki haftalarda dördüncü kez Kuruçeşme Açıkhava sahnesine çıkan Hakan Altun, konserine ilk kez gelenlere "Bağımlılık yaparım" sözleri ile seslenmişti. Ünlü isim, 2.5 saat boyunca unutulmaz şarkılarını sevenleri ile hep birlikte söylemiş ve unutulmaz bir performans sergilemişti.



"YAŞASIN AŞK, YAŞASIN ARABESK!"



Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde, önceki gün yine ünlü sanatçı Hakan Altun vardı. Hayranlarıyla bir kez daha Kuruçeşme’de buluşan Arabeskin Prensi, konserine “Yaşasın Aşk, Yaşasın Arabesk!” sloganıyla başlayarak, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.



Paraf Kuruçeşme Açıkhava ünlü sanatçının hayranları ile hınca hınç doldu. Altun, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan 'Telefon' şarkısı ile konserine başladı.



GÖRSEL ŞÖLEN



Herkesin telefonunun ışıklarını yakmasını rica eden Hakan Altun'un; “Sahnedeki tüm ışıkları kapatalım. Çünkü burada bulunan insanların ışığı, her yeri aydınlatmaya yeter!” sözlerinin ardından, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ndeki müzikseverler büyüleyen bir görsel şölene imza attı.



Sevilen sanatçı usta isim Ferdi Tayfur’un ‘Ben de özledim’ şarkısını binlerce hayranıyla düet yaparak söyledi. Romantik şarkılarıyla hayranlarına duygu seli yaşatan Altun, hareketli parçalarıyla da sevenlerini doyasıya eğlendirdi. Yine 2.5 saat boyunca müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Hakan Altun, bir kez daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde unutulamayacak bir konsere imza attı.



ENSTRÜMANLARLA MEST ETTİ



Ünlü isim, eşsiz gecede sevenlerini kendine hayran bıraktı. Bazı şarkılarında cümbüş ve ud çalarak parçalarını seslendiren Altun’un, Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da ilk kez sergilediği bu performansı büyük alkış topladı.



Her konserinde seyircisinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hakan Altun, 26 Eylül’de müzikseverlerle yeniden Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde buluşacak.