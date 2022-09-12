Dilara Kırmıt: Bin kere aldatıldım!

Moda kanalı Fashion TV'nin İstanbul'da düzenlediği 'Estetik International Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021' yarışmasında birinci seçilen Dilara Kırmıt, açıklamalarıyla dikkat çekti. 26 yaşındaki model, katıldığı bir TV programında aşk hayatıyla ilgili yöneltilen soruya "Bin kere aldatıldım" yanıtını verince, sunucu da şaşkınlığını gizleyemedi.

Giyim ve Teknik Teknolojisi Moda Tasarım bölümünü bitirdikten sonra Finlandiya’da altı ay moda, ardından Başkent Üniversitesi’nde yaşam koçluğu eğitimi alan tescilli güzel Dilara Kırmıt, "Gizemli erkekler daha çok dikkatimi çekiyor. İlişkilerim çok sancılı geçiyor. Ben aşka aşık bir kadınım" dedi.



"BANA SAYGI DUYMAYANA ADAMI HAYATIMDA İSTEMEM"



Lübnan’da yapılan World Next Top Model yarışmasında ikincilik elde eden genç model, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.



"Bir adam tarafından binden fazla aldatıldığıma eminim. Ama sorun bende değildi. Özgüven eksikliği ve çok eşli olması onun tercihiydi. Belki de psikolojik bir travması vardı, bilemezdim. Ben çok sabırlıyım. Sabrımın yettiği yere kadar direndim. Sabraderken sevgimin de bittiğini anladığım zaman hayatımdan çıkardım. Saygı duymadığınız bir insana sevgi besleyemezsiniz. Bana, benim kadınlığıma saygı duymayan bir adamı hayatımda asla istemem."





"MADDİ DURUMU, YAKIŞIKLI OLMASI BENİ İLGİLENDİRMİYOR"



Eylül 2021'de Posta gazetesinden Bekir Saçar'a konuşan Kırmıt, "Sevgilin olabilecek erkekte aradığın özellikler nelerdir? sorusuna, "Gizemli olması hoşuma gider. Onu keşfetmek o kişiye daha çok aşık olmamı sağlar. Statüsü, maddi durumu, yakışıklı olması beni çok ilgilendirmiyor. Zeki, merhametli, ince düşünceli olsun, beni her anlamda taşıyabilsin, başarılarımdan gurur duysun ve desteklesin. Hepsi bu" yanıtını vermişti.



"AŞK TAŞINMASI EN ZOR KIYAFET"



Genç model, "Dilara’nın aşk tanımı nedir?" sorusunu ise "Aşk benim için taşınması en zor kıyafettir. Onu giyip herkese sergileyemezsin. O kıyafeti herkese giyersen ne modelinin güzelliğini, ne kumaşının kalitesini, ne de ne kadar özenli dikildiğini anlarlar" şeklinde cevaplamıştı.

