Hilal Altınbilek'ten 'ayrılık' açıklaması

Oyuncu Hilal Altınbilek ile yazar ve eğitmen Metin Hara, bir yıldır devam eden ilişkilerini sonlandırmışlardı. Hilal Altınbilek'in Metin Hara'dan neden ayrıldığı merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncudan konu hakkında ilk açıklama geldi.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan oyuncu Hilal Altınbilek, tam bir yıldır yazar ve eğitmen Metin Hara ile birlikteydi. Oldukça mutlu oldukları görülen ve hatta evlenmeleri dahi beklenen Hilal Altınbilek ile Metin Hara, ilişkilerinde beklenmedik bir şekilde ayrılığı yaşamışlardı. Ünlü çiftin neden ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.



HİLAL ALTINBİLEK'İN METİN HARA'DAN NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI!



Biten ilişkisi hakkında konuşan Altınbilek, "Konuşup anlaşarak ayrılma kararı aldık. "Hiçbir sorun yok. Umarım ikimiz için de hayırlı olur" cevabını verdi.