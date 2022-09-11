Eski Hadise geri döndü!

Nisan ayında hayatını Mehmet Dinçerler ile birleştiren Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde şarkı söylerken ağlamıştı. Bu durum da evliliğinin kötüye gittiği iddialarını ortaya çıkardı, bu iddiayı güçlendiren diğer bir detay ise çiftin alyanslarını çıkarmış olmasıydı. Hadise önceki gün verdiği konserde hem mini elbisesi hem de iddialı dansı ile 'Eski Hadise geri döndü' dedirtti.

Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Bir süredir çiftin arasının bozulduğu, evleri ayırdığı iddia ediliyordu.



Şarkıcı önceki akşam İstanbul Festival Park Kadıköy’de konser verdi.



Eski Hadise geri döndü!

Altın rengi mini elbisesi ve dansları ile dikkat çeken Hadise kendisini dinlemeye gelenlere "Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans. Hayatınızı yaşayın olur mu!" tavsiyesinde bulundu.