. Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması
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Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması

Emirgan'da muhabirlere takılan Tilki, kendisine yöneltilen 'Uzi ile ilişkiniz var mı?' sorusuna, "Belki bir gün iş yaparız, geçmişte aşk yaşamadık" yanıtını verdi.

Ekleme: 11.09.2022 - 10:34 Güncelleme: 11.09.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Aleyna Tilki, sessiz kaldığı aşk hayatı ile ilgili sır perdesini araladı.

Rapçi Uzi adıyla bilinen Utku Yalçınkaya ile sevgili olduğu iddia edilen Tilki, çıkan iddialar sonrasına uzun süre bir açıklama yapmamıştı.

Tilki, rapçi ile sık sık görüşerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

İkilinin samimi pozları, takipçileri tarafından 'ilişki' olarak kabul edildi.

Aleyna Tilki, Uzi'yi 'Tanıdığım en gerçek kişi' olarak adlandırırken, Emirgan'da muhabirlere konu ile ilgili bilgi verdi.

"Geçmişte aşk yaşamadık"
Rapçinin doğum gününde paylaşımda bulunan Aleyna Tilki, aşk sorusuna, " Çok gerçek bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey yok arkadaşlar." yanıtını verdi.
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