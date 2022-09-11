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2'nci kez baba olmaya hazırlanıyor

Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile yaptığı paylaşımda, oğlu Aslan'a kardeş geleceğini duyurdu.

Ekleme: 11.09.2022 - 17:07 Güncelleme: 11.09.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Survivor ile ünlenen boksör Atakan Arslan, 2017 yılında sosyal medya fenomeni Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi.

Avatar Atakan'ın, 2018 yılında dünyaya gelen oğlu Leon Aslan ile sosyal medyaya düşen görüntüleri çok konuşuldu.

Survivor'da kazandığı her sayıyı oğluna armağan eden Avatar Atakan, baba oğul bağı ile izleyicileri duygulandırmıştı.

Beğeniyle takip edilen çift, müjdeli haberi duyurdu.

"Aslan'a kardeş geliyor"
Sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafı paylaşan ikili, oğulları Aslan'a kardeş geleceğini duyurdu.

Çift o paylaşımda, "O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan‘a kardeş geliyor" ifadelerini kullandı.
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