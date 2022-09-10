. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dünyaevine girdi
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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dünyaevine girdi

Daha önce 'Savaşçı' adlı dizide birlikte rol alan oyuncular Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay iki yıldır aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, hayatlarını birleştirmeye karar vermişti. Yaklaşık 10 gün önce izmirde kına gecesi yapan Atiksoy ile Oktay, dün akşam sade bir törenle nikah masasına oturdu. Törenden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Ekleme: 10.09.2022 - 09:18 Güncelleme: 10.09.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftinden yakışıklı oyuncu, Atiksoy'a geçtiğimiz aylarda evlilik teklif etmişti. Oktay, el ele tutuştukları kareyi, 'Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi' notuyla yayınlamıştı. Atiksoy ise, mutluluğunu, 'Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim' sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda 'Mutluluklar' mesajı yağmıştı.

2022 yılının ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'u ailesinden istemişti. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden 'Maşallah', 'Allah nazardan korusun' gibi yorumlar gelmişti.

10 GÜN ÖNCE KINA GECESİ

Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 gün önce İzmir'de kına gecesi yapmıştı. Yakışıklı oyuncu, organizasyon öncesi müstakbel eşini evinden davul-zurnayla almıştı. İzmir Talles Park'ta düzenlenen kına gecesinde Yıldız Çağrı Atiksoy, üç farklı kıyafet giymişti. Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

Çift, Kına Gecesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. 39 yaşındaki Berk Oktay, fotoğrafa 'Benim güzel gelinim' notunu düştü. Atiksoy ise müstakbel eşiyle Türk Bayrağı önünde verdiği pozu; 'Çifte Bayram' diyerek yayınlamıştı.

MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

10 Eylül akşamı Polonezköy'de düğün yapacak olan oyuncu çift, düğünden bir gün önce evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' diyen Oktay ve Atiksoy'un nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Nikahtan bir kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı'yı kalbini etikledi, paylaşımına da 'Öz'üm' notunu düştü. Ünlü çifte binlerce beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dünyaevine girdi



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