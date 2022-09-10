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Sürpriz aşk: Ekin Türkmen-Okan Can Yantır

'Ekmek Teknesi'nin Songül'ü, 'Küçük Kadınlar'ın Elif'i Ekin Türkmen'in, iki yıllık birlikteliğin ardından 2017'de oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan, 2018'de şarkıcı Sıla Gençoğlu ile adı sıkça anılan iş insanı Okan Can Yantır'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Emirgan'da objektiflere yansıyan ikiliden Ekin Türkmen, sürpriz ilişkiyi ilan etti.

Ekleme: 10.09.2022 - 09:20 Güncelleme: 10.09.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Ekin Türkmen, ilk olarak 2002 yılında 'Ekmek Teknesi'nde kamera karşısına geçti. 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar' ve 'Adanalı' dizileri, 'Anadolu Kartalları' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmlerinde de rol alan Ekin Türkmen, önceki gün magazin dünyasının yakından tanıdığı Okan Can Yantır ile Emirgan'da bir kafede görüntülendi.


'İLİŞKİMİZ YENİ BAŞLADI'

Birlikte yemek yiyen ikili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin 'Hayırlı olsun diyelim mi?' sorusu üzerine, 'İlişkimiz yeni başladı. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum' diyerek, aşkı doğruladı.

'TEKLİF GELİYOR AMA ÇOK DİKKAT EDİYORUM'

'Yeni sezonda neler yapacaksınız?' sorusuna Türkmen, 'Güzel bir iş gelmesini bekliyorum. Birçok teklif geliyor ama bildiğiniz gibi çok kısa sürüyor projeler, bundan dolayı çok dikkat ediyorum. İçime sinen ve inandığım bir işte yer almak istiyorum' yanıtını verdi.

CİHANGİR'DE OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

2017'de meslektaşı Tugay Mercan'la yollarını ayıran Ekin Türkmen, bu konuda soru yönelten muhabirlere 'Evet, ilişkimiz bitti. Her iki taraf için de hayırlısı' demekle yetinmişti. Okan Can Yantır ise yaklaşık iki yıl Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamış, bir dönem de şarkıcı Sıla Gençoğlu ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Sıla, sekiz ay birlikte olduğu Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı ile Nisan 2018'de Cihangir'de görüntülenmişti. Baş başa yemek yiyen ikili, dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkıp, aynı otomobile binmişti. Şoförün kullandığı otomobil içinde birlikte görüntülenen çiftin morali flaşlar patlayınca bozulmuştu.

SILA'DAN OKAN CAN YANTIR İTİRAFI

İlerleyen günlerde Taksim'de bir mekanda yemek yiyen Sıla, 'Aramızda bir şey yok. Kendisi çok yakın arkadaşımdır. Bizden aşk çıkmaz” şeklinde konuşmuştu. Mahkemede ise şarkıcı, ünlü oyuncu ile ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu kabul etmişti.

KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ahmet Kural, kavganın yaşandığı akşam şarkıcının Okan Can Yantır ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söylemişti. Eski sevgililerin bu sözlerine rağmen iş insanı, bir muhabirin Sıla ile ilişkisini sorması üzerine 'Öyle bir şey yok' açıklamasıyla kafaları karıştırmıştı.

Sürpriz aşk: Ekin Türkmen-Okan Can Yantır
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