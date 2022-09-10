. Süreyya Yalçın o anları paylaştı!
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Süreyya Yalçın o anları paylaştı!

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturan ve ardından ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, yaz aylarını Türkiye'de geçirmeye devam ediyor. Şimdilerde Marmaris'te tatil yapan 38 yaşındaki sosyetik güzel, 'beach plane' adı verilen deniz uçağına bindiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 10.09.2022 - 01:32 Güncelleme: 10.09.2022 - 01:32 / Editör: Ozge Selin
Verdiği kilolar ve gösterişli yaşamından paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Süreyya Yalçın, geçtiğimiz aylarda eşi Ozan Baran ile birlikte Türkiye'ye gelmişti. Yaz sezonunu Bodrum'da açan ünlü çift, Türkbükü'nde görüntülenmişti. Yalçın ve Baran, bir mekanda oturup arkadaşları ile kahve içtikten sonra teknelerine doğru yürürken objektiflere yansımıştı.

İskeleye el ele gelen ikili, teknelerine binerek denize açılmıştı. Miami'de yaşayan ancak her yaz tatil için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın'ın giyim tarzı ise yine dikkat çekmişti.

DENİZ UÇAĞI İLE YOLCULUK

Tatillerine devam eden Yalçın ile eşi Baran'ın yeni rotası Bodrum'dan sonra Marmaris oldu. Keyifli vakit geçiren 38 yaşındaki Süreyya Yalçın, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Deniz uçağına binen sosyetik güzel, paylaşımına; 'Gidiyoruz' notunu düştü.

EŞİNİN YÜZÜNÜ KOLUNA KAZITMIŞTI

Öte yandan iş insanı Ozan Baran, geçtiğimiz yıl aralık ayında eşi Yalçın'ın doğum gününe özel bir jestte bulunmuştu. Baran, sosyetik güzelin yüzünü koluna kazıtmıştı.

Eşinin kolunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Süreyya Yalçın, paylaşımına; "Hayatımda bir kere daha bana kendimi çok özel hissettirdin. İyi ki doğdum, iyi ki senin oldum. Hani derler ya 'Monotonlaşır' diye... Yalan! Bizim sevgimiz, birbirimize olan hislerimiz hâlâ her geçen gün kuvvetleniyor. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı" ifadelerini not düşmüştü.

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