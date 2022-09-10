. Meryem Uzerli: Hızlı aşk yıpratıyor

ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli aşkı anlattı. Oyuncu, geçmişte yaşadığı hızlı aşklardan ve kararlardan dolayı çok yıprandığını dile getirdi. İşte Uzerli'nin açıklamaları...

Meryem Uzerli, Hello dergisine röportaj verdi. "Kendimi şu sıralar çok iyi hissediyorum. Neyi isteyip istemediğimi net biliyorum.""Kişisel yolculuğumda yeni bir dönem başlıyor. Doğru ve sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım" dedi.Oyuncu "Aşık olunca vücut ve ruh dans içinde, enerjimi çok yükseltiyor. Karşımdaki ile güzel bir yolculuk yaşarsak daha dengeli ve sağlıklı oluyorum. Geçmişimde hızlı kararlar sonrası fazla yıprandım artık yavaş ilerliyorum" dedi.