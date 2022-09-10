Hadise'den 'hamilelik' iddialarına yanıt!

Geçtiğimiz günlerde konserde gözyaşlarını tutamamasıyla birlikte evliliği gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Hadise'nin hamile olduğu iddia edilmişti. İddialarla ilgili Hadise Instagram hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Birkaç gün önce konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Son günlerde birlikte görüntülenmeyen ikiliden Hadise'nin evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamış, bu gelişme ünlü çiftin küs olduğu dedikodularını beraberinde getirmişti. Şarkıcının eşinin yeni mekanının açılışında da yer almaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkiliden günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ayrılık haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.



Evlilikleri magazin gündeminden düşmezken Hadise'nin bu kez hamile olduğu iddia edilmişti. Hadise bu iddialara Instagram hesabından cevap verdi. Hadise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize...