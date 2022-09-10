. Hadise'den 'hamilelik' iddialarına yanıt!
  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise'den 'hamilelik' iddialarına yanıt!

Geçtiğimiz günlerde konserde gözyaşlarını tutamamasıyla birlikte evliliği gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Hadise'nin hamile olduğu iddia edilmişti. İddialarla ilgili Hadise Instagram hesabından açıklama yaptı.

Ekleme: 10.09.2022 - 01:21 Güncelleme: 10.09.2022 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Birkaç gün önce konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Son günlerde birlikte görüntülenmeyen ikiliden Hadise'nin evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamış, bu gelişme ünlü çiftin küs olduğu dedikodularını beraberinde getirmişti. Şarkıcının eşinin yeni mekanının açılışında da yer almaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkiliden günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ayrılık haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.

Evlilikleri magazin gündeminden düşmezken Hadise'nin bu kez hamile olduğu iddia edilmişti. Hadise bu iddialara Instagram hesabından cevap verdi. Hadise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı!
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı!
Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...
Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane, Güngören ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'
Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!
Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!
Bakan Karaismailoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması... Liyakatsız kadrolar gelince bunları yaşamaya başladık
Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması...
İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 42 vatandaşımız yaralandı.
İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama...
İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı!
İstanbullu güvende değil! Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı!
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi!
Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, il başkanlığında darbedildiğini iddia etti! Partiyi çeteler idare ediyor!
Sırp mafya suikastle öldürüldü!
İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı!
ABD Suriye'de öldürülen teröristler için Türkçe taziye mesajı yayımladı
Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum