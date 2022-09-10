. Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu günü!
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Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu günü!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve senaryo çalışmalarına ağırlık veren Gupse Özay, uzun yıllar aşk yaşadığı meslektaşı Barış Arduç'la iki sene önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Hamilelik süresi boyunca zaman zaman paylaşımlar yapan Özay'dan güzel haber geldi. Ünlü çift, 9 Eylül 2022'de kızlarına kavuştu.

Ekleme: 10.09.2022 - 09:11 Güncelleme: 10.09.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
'Deliha' filminin setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, altı yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına taşımıştı. Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten Özay, geçtiğimiz mayıs ayında gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun Instagram'da yaptığı 'Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler' şeklindeki paylaşımı kendi hesabından yayınlayarak, hayranlarına bebek haberini duyurmuştu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, 'Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok' ifadelerini kullanmıştı.

GUPSE'DEN YENİ PAYLAŞIM

Doğum için gün sayan Gupse Özay, birkaç hafta önce yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Karnı burnunda hali dikkat çeken güzel oyuncunun pozları büyük ilgi görmüştü. İlk kez enn olacak olan oyucunun büyüyen karnı dikkat çekmişti.

'ABLACILIK...'

Kız bebek bekleyen çiftten Özay, birkaç gün önce karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha eklemişti. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, objektif karşısına geçmişti. Köpeğiyle birlikte poz veren Gupse Özay, bu kareyi, 'Ablacılık...' notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.


Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu günü!


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