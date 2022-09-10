Derya Uluğ'un hayali gerçek oldu!

Derya Uluğ, 91. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda müzikseverlerle buluştu. Rekor bir katılımla yaklaşık 80 bin kişinin doldurduğu konser alanında 2.5 saat sahnede kalan Uluğ, memleketi İzmir'de hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Küçüklüğünde ailesiyle İzmir Fuar Konserleri'ni izlemeye geldiğini ve bir gün bu sahnede konser verdiğini hayal ettiğini dile getiren Derya Uluğ, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.



GÖZ KAMAŞTIRDI



Duygusal başlayan konser sanatçının eğlenceli şarkılarıyla devam etti. Konserin ilk bölümünde jean takımıyla sahne alan Uluğ, ikinci yarıda ten rengi takımı ve takılarıyla dikkat çekti.