Boğaz'da nostalji rüzgarı estirdiler!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, dün gece Türk müziğinin usta isimleri Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu’nu ağırladı. İkili, sevenleriyle birlikte söyledikleri unutulmayan şarkılarıyla Boğaz’da nostalji rüzgarı estirdi.

Her yaştan müzikseverin olduğu konser alanı, saatler öncesinde hınca hınç doldu. Küçük büyük herkesin sevgisini kazanan, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu; ‘Liselim’, ‘Duvardaki Resim’, ‘Gelin Olmuş Gidiyorsun’ gibi vazgeçilmez klasikleriyle sevenlerini geçmişe götürdü. Müzikseverler bazı şarkılarda duygu dolu anlar yaşarken, bazı şarkılarda ise doyasıya dans etti.



"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"



Cengiz Kurtoğlu, sevenlerine “Tüm güzellikleri sizlerin sayesinde tattık. Bizleri alkışladınız, gönül verdiniz, aş verdiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” sözleriyle teşekkür etti. Ünlü sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, unutulmaz bir gece yaşadı. Müzikseverlere ve ekibine ara ara takılan Cengiz Kurtoğlu, esprili ve samimi tavrıyla dinleyicileri bol bol güldürdü.



TAVERNAYI DİNLEYİCİLERİN AYAĞINA GETİRDİ



Birbirinden değerli sanatçıları tek sahnede buluşturan Paraf Kuruçeşme Açıkhava, ikinci yarıda Ümit Besen’i müzikseverlerle buluşturdu. Duayen sanatçının sahneye çıkmasıyla nostalji şöleni ikiye katlandı. Dillerden düşmeyen romantik parçalarını seslendiren Ümit Besen, sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkartarak, eski taverna gecelerine götürdü.



"SİZLERLE GENÇLEŞİYORUM"



Hayranlarına “Sizlerle gençleşiyorum” iltifatında bulunan usta isim, ‘Tahta Masa’dan ‘Islak Mendil’e, ‘I Love You’dan ‘Çakıl Taşları’na kadar uzanan repertuvarıyla tüm hayranlarını mest etti. Farklı müzik türlerinden de birçok şarkıyı seslendiren Ümit Besen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenlerinin yoğun ilgisiyle muhteşem bir konsere daha imza attı.