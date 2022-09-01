Yeni arabasının fiyatı olay oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, kendini 3 milyon değerinde bir otomobille ödüllendirdi.

Hem oyuncu hem yapımcı olan Tolgahan Sayışman ticarete de el atmıştı.



Fethiye'de 7 villalık bir inşaat işine giren Sayışman, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi.



3 milyon TL

İşleri yolunda gittiğini söyleyen Tolgahan Sayışman'ın kendini ödüllendirerek 3 milyon TL değerinde 2022 model BMW 5.20 otomobil aldığı ortaya çıktı.