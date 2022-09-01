. Survivor Batuhan'dan Acun açıklaması!

Parkurlarda başarılı bir performans sergilemesine ve hırslı yapısıyla ön planda olmasına rağmen 'Survivor 2021'i yedinci sırada tamamlayan Batuhan Karacakaya, All Star'da ise üçüncü oldu. Annesi Gülhayat Karacakaya'nın 'Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Gitti oğlumun emekleri' çıkışı ile gündem olan oyuncu, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın tepkisini çekti.'NİSA ÜÇ KATINA YAKIN OY ALDI'Büyük finalin ardından 'Survivor Ekstra' programına katılan ünlü televizyoncu, Gülhayat Hanım'ın iddiasına cevap verdi: Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?'MEKTUP' CEVABI!Batuhan'ın 'Benim de bir mektubum var … Bekleyin' mesajına değinen Ilıcalı, 'Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin' demişti.'DAVA HABERLERİNİ BÖYLE OKUYORUZ'Yarışmada kazandığı arabayı henüz alamadığı için mahkemeye başvuracağı yönünde dedikodular da çıkan Survivor Batuhan, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Dava haberlerini böyle okunuyoruz” notunu düştü.Karacakaya, daha sonra da Twitter üzerinden “Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık. Konuşup da çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok” mesajını yayınladı.'KENDİMİ AFFETTİRDİM'Son olarak MagazinBurada'nın Youtube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:Survivor bittikten sonra sonra iki senedir şampiyonluk dışında benimle ilgili ayrı bir konu oluyor. Zamana bıraktım. Acun abiyle finalde bir gerilim olmuştu. Aslında konuşmamızı gerektiren bir gerilim değildi. Ama bitmedi, gittikçe büyüdü sonra tabii ki Acun abiyle telefonda konuştuk ve görüşme ayarladık. Toplantı yaptık, bütün her şeyi birbirimize anlattık. Benim kırgın olduğum şeyleri o bir şekilde halletti. Ben de aynı şekilde kendimi affettirdim. Aramız zaten çok iyiydi, şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Dava diye bir muhabbet zaten olmadı. Yalan haber, ben biter diye düşündüm ama bitmedi. Olacak iş değil zaten. Ben Survivor'ı çok seviyorum, Acun abiyi de çok seviyorum. O yüzden yanına gittim zaten. Yoksa deli miyim kendimi emanet edeyim? Sonuçta aç kalıyoruz orada. Kendimi sevmediğim insana emanet etmezdim. Davalık bir durum yok, hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Onlar beni çok seviyorlar, ben de onları çok seviyorum. Bu bir yarışmaydı, yarışmada kalmalı. Orada sporculuk hevesimi tatmin ettim, üçüncü oldum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, bu kadarmış, yapacak bir şey yok.'NİSA HAK ETMİŞ''Nisa'nın şampiyon olması çok konuşuldu' şeklindeki yoruma ise Batuhan, 'Hak etmiş. Sonuçta insanlar 'Al bakalım şampiyonluk' diye kupa vermiyorlar. Bir oy almış ve gerçekten ardı ardına SMS'e girip, ciddi başarılar elde ettiş. Hakkında hayırlısı. Tebrik etmekten başka bir şey söyleyemeyiz. Eminim kupayı en güzel şekilde taşır' cevabını verdi.