Seda Bakan ikinci defa anne oldu

Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kızı Ela'ya kavuştu.

Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.



Ela bebek doğdu

Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğunu bugün dünyaya getirdi. Çift, bu sabah İstanbul'da bir hastanede dünyaya gelen kızlarına Ela ismini verdi.



Seda Bakan, hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu:



Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, fotoğrafın altına 'Yeni kız bebek yükleniyor…4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır.' notunu düşmüştü.