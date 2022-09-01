. Leonardo DiCaprio sevgilisinden ayrıldı

2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlayan Leonardo DiCaprio-Camilia Morrone çiftinden kötü haber geldi.ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio ile model-oyuncu sevgilisi Camilia Morrone ayrılık kararı aldı.DiCaprio'nun ayrılık haberi, sosyal medyada sevgili olduğu kadınların yaşları nedeniyle gündem oldu. Kullanıcılar, ünlü aktörün, 25 yaşından büyük kadınlarla beraber olmadığını belirtirken, 2019 yılından kalma bir grafik gündem oldu.Grafikte, DiCaprio'nun son 20 yılda sevgili olduğu bütün kadınların yaşları sütun grafik olarak gösteriliyor. Grafiğe göre, Gisele Bundchen, Bar Rafaeli ve Nina Agdal gibi ünlü isimlerle beraber olan aktörün, 25 yaşından büyük hiçbir kadınla sevgili olmadığı dikkat çekiyor.