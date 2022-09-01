. Hazal Kaya'dan endişelendiren paylaşım
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Hazal Kaya'dan endişelendiren paylaşım

Meslektaşı Ali Atayile mutlu bir evlilik süren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde bir dizi projesi için bakır rengine boyattığı saçlarını tekrar doğal renge boyattığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Hazal Kaya, şimdi ise Instagram sayfasından bir gönderi paylaşarak sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Ekleme: 1.09.2022 - 17:05 Güncelleme: 1.09.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan daha sonra birçok başarılı yapımda başrol oynayan Hazal Kaya, sosyal medyada da oldukça aktifti.

Ancak güzel oyuncunun bir süre Instagram'da hikaye yada post paylaşmaması dikkat çekti.

Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Hazal Kaya, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak sessizliğini bozdu.

Paylaşımında sağlık sorunları yaşadığını yazan Kaya, takipçilerini daha da endişelendirdi. Güzel oyuncu şunları yazdı; 'Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla.

Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu.

Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm'

İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı...
Hazal Kaya'dan endişelendiren paylaşım
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