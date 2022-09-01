. Evrim Keklik sağlık durumunu paylaştı!

Enerjik kişiliği ve dobra karakteri ile dikkat çeken Evrim Keklik, hem Survivor'da hem de Survivor sonrasında magazin gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz gün sağlık durumuyla ilgili yaşadığı sorunu anlatan Keklik, takipçileriyle güncel durumu paylaştı.

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarının renkli yarışmacılarının başında gelen Evrim Keklik, Survvior sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla bir hayli konuşuldu. Tatil pozlarıyla beğeni alan Keklik, geçtiğimiz gün zehirlendiğini açıklamıştı. Keklik'ten sağlık durumuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTIGeçtiğimiz gün zehirlendiğini söyleyen Keklik, sosyal medya hesabının hikaye kısmından şu ifadeleri paylaşmıştı: 'Minik bir zehirlenme yaşadım. Bilenler bilir modum ah midem'Günlük yaşam tarzını takipçileriyle sık sık paylaşmaya devam eden Keklik, son olarak 'Sanırım iyileştim' yazdı.