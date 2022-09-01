. Burcu Binici'den sevindiren haber

Yeni sezonda ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile ekrana dönecek olan güzel oyuncu Burcu Binici, bir süredir birliktelik yaşadığı Tankurt Manas ile hayatını birleştirdi.

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara gelmeye hazırlanan oyuncu Burcu Binici, büyük bir heyecan yaşıyor.Burcu Binici, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı söz yazarı sevgilisi Tankurt Manas'tan evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.Şimdi ise Burcu Binici cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Burcu Binici, Tankurt Manas ile olan bir karesini paylaşarak evlendiklerini duyurdu.Burcu Binici'nin bu haberi sonrası takipçileri tebrik yorumları yağdırdı. Burcu Binici, paylaştığı fotoğrafa ise, “Sıfır şaka” notunu düştü.İşte Burcu Binici'nin sosyal medya sayfasından paylaştığı o kare...