. Billur Kalkavan'dan flaş açıklama!

59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz aylarda üzücü bir haber geldi. Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü yönetmen, 'Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım' sözleriyle, arkadaşına destek oldu. Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görüldü.'HİÇ KAFAYA TAKMIYORUM'Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum” dedi.'DAHA ÇOK UZUN BİR ÖMRÜM VAR'Hayatta her şeyi kabullenmek gerektiğini belirten Kalkavan, “Daha çok uzun bir ömrüm var. Yapacaklarım olacak. Kendi hatalarımı ve doğrularımı gördüm. Daha yeni versiyonla döneceğim. Zaten hastalığın az kaldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.'SADECE BİR RİCAM VAR'Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Kalkavan, doktoruyla çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı:'Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Tedavi gördüğüm hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp, öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Paylaşımlardan sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti. Herkesten Allah razı olsun.Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiçbir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler.'Billur Kalkavan son durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Kalkavan şöyle konuştu:'Sağlık durumum merak edenler için söylüyorum; çok iyiyim her gün daha da iyiye gidiyorum. Sonuçlar da çok güzel çıkıyor, merak edecek hiçbir şey yok iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için... Atlatıyorum bu meseleyi, merakta kalmayın. Bu ayki Billur TV çekimlerimiz, biraz gecikecek benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor beni affedin. Sizleri çok seviyorum güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Teşekkürler…'