. Yasemin Şefkatli o anları anlattı!

Yasemin Şefkatli, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifsiz olduğu gözlenen 30 yaşındaki oyuncu, yine de basın mesnuplarını kırmayıp, ayaküstü sohbet etti.

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 'Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum. Yakın bir arkadaşımla beraber biraz dışarı çıkalım istedik' açıklamasında bulundu.'ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'Kayınpederi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazası hakkında konuşan oyuncu, 'Zor günler geçirdik, çok şükür sorunsuz bir şekilde geride kaldı. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık' dedi.