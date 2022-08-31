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Beyaz Gazete
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Yağmur Sarnıç gözaltına alındı

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç hakkında hakaret ve tehditten dava açıldı. Mahkemeye gitmeyen Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 31.08.2022 - 14:03 Güncelleme: 31.08.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin yıldız futbolcusu Emre Aşık'ın eski eşi olarak bilinen Yağmur Sarnıç, gündemden düşmüyor.

İkili olaylı bir boşanma süreci geçirmiş, uzun süre konuşulan çiftler arasında yer almıştı.

Sular durulmadı
3 çocuğu bulunan çift, 6 Eylül 2021 tarihinde çekişmeli olarak boşanırken çocukların velayeti ise baba Aşık'a verildi.

Ayrılmalarına rağmen ikili arasında sular durulmadı.

Eski eşinin avukatını tehdit etti
Boşanma sürecinin devam etiği dönemde Sarnıç, eski eşinin avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.

Bunun üzerine Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu.

Yakalama kararı çıkarıldı
Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

6 suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı
DHA'nın aktarımına göre; bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Sarnıç hakkında ayrıca biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.
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