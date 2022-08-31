. Reynmen duygularını böyle ifade etti!

Kendisine gösterilen sevgi karşısında duygularını ifade eden Reynmen, 'Elim ayağım titriyor. Çok heyecanlıyım. Bu nasıl güzel bir enerji. Bu benim İstanbul'daki üçüncü konserim. Buraya hep beraber eğlenmeye geldik. Sizleri tüm kalbimle selamlıyorum' dedi.'BU ŞARKI MERVE İÇİN'Konserin ortalarında arkada bir arbede olduğunu fark eden şarkıcı, güvenliğin müdahale etmesini istemedi ve tarafları yatıştırdı. Gerginlikten etkilenen ve ağlamaya başlayan bir kız çocuğunu sahneye alarak, onun en sevdiği şarkıyı birlikte söyleyen Reynmen, 'Ağlamak yok, birlikte şarkı söyleyeceğiz. Bu şarkı Merve için' dedi.Konserin başından sonuna kadar dev bir koro eşliğinde şarkılarını söyleyen Reynmen; ‘Melek', ‘Ela', ‘Bonita', ‘Laila', ‘Yalan', ‘Askim', ‘Derdim Olsun'un yanı sıra iki türkü söyleyerek geceye renk kattı.