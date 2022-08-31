. İvana Sert'ten flaş açıklama...

Posta gazetesinden Halil Kalmuk, İvana Sert'e 'hamilelik' iddialarını sordu. 42 yaşındaki modacının yanıtı kısa ve net oldu: Hayır, hamile değilim. Bebek de yok, istek de yok. Kayın Ateş bize yeter.Kayon Ateş, İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in 2013 yılında biten evliliğinden dünyaya geldi. Kayon Ateş, şimdilerde annesi ve Sezer Dermeci ile İzmir Urla'da tatil yapıyor.