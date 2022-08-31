. Gökhan Tepe'ye sokaktan alkışlar yağdı!
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Gökhan Tepe'ye sokaktan alkışlar yağdı!

Şarkıcılık kariyerinin yanında besteci kimliğiyle de adından söz ettirmeyi başaran Gökhan Tepe, Bodrum Türkbükü'nde bulunun bir mekanda müzikseverlerin karşısına çıktı.

Ekleme: 31.08.2022 - 00:38 Güncelleme: 31.08.2022 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Gökhan Tepe, 'Adı Aşk Olsun' şarkısı ile kendisini dinlemeye gelenlere 'merhaba' dedi. Alkışlarla sahneye gelen Tepe, 'Sizlerle bu güzel yaz gecesinde yüz yüze olmak ne kadar güzel, bu gece sizlerle özlem giderirken eğleneceğiz. İyi ki geldiniz, bizleri mutlu ettiniz. Bu gece benim sesimden dinlemeye alıştığınız şarkılarımla, bestelerini yaptığım ve sanatçı dostlarıma verdiğim şarkılarla eminim ki sizlere güzel bir gece yaşatacağız. Sizler buradasınız ama bizleri dinlemeye gelemeyen ve sesimizi dışarıdan duyan Bodrumseverler için de şarkılarımızı söyleyeceğiz' dedi.

Gökhan Tepe'ye sokaktan alkışlar yağdı!

Tepe'yi mekandaki misafirlerle beraber dışarıda caddede yürüyenler de alkışladılar. Programına kendi şarkılarıyla başlayan sanatçı, sahnede kaldığı iki saat boyunca günümüzün popüler şarkılarıyla da müzik ziyafeti sundu.

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