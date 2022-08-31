. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi

Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda 10 Eylül'de evleneceklerini söylemişti.Ünlü çift, nikah tarihini erkene çekerek 30 Ağustos'ta evlendi.Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, sade bir törenle evlenirken 'Çifte bayram' başlıklı paylaşımda bulundu.